Voittoputkessa oleva Aleksi kisaa Australiassa – kaatuuko myös maailman ykkösnimi?

eSports

Jatkuuko voittoputki?

Näin pelataan – suomalaiset voivat seurata pelejä heti herättyään

IEM Sydneyn aikataulu

Ajankohta Turnausvaihe 3.5. klo 6 Lohkovaihe alkaa 4.5. klo 6 Lohkovaihe jatkuu 5.5. Turnauksen välipäivä 6.5. klo 8 Välierä #1 6.5. klo 11.50 Välierä #2 7.5. klo 8 Finaali

Turnausta voi seurata englanniksi alla olevasta Twitch-lähetyksestä