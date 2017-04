Kultaa! Jesse, 24, voitti toistamiseen urallaan miljoonaturnauksen

eSports

The Kiev Major 2017 Dota 2 -loppusijoitukset

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. OG (Eurooppa) 1 000 000 $ 2. Virtus.pro (Venäjä) 500 000 $ 3.-4. Evil Geniuses (Amerikka) 250 000 $ 3.-4. Invictus Gaming (Kiina) 250 000 $ 5.-8. Team Liquid (Eurooppa) 125 000 $ 5.-8. Team Faceless (Singapore) 125 000 $ 5.-8. Team VGJ (Kiina) 125 000 $ 5.-8. SG e-sports (Brasilia) 125 000 $ 9.-16. Mousesports (Kreikka) 62 500 $ 9.-16. Newbee (Kiina) 62 500 $ 9.-16. Digital Chaos (Amerikka) 62 500 $ 9.-16. IG Vitality (Kiina) 62 500 $ 9.-16. TNC Pro Team (Filippiinit) 62 500 $ 9.-16. Team Random (Kiina) 62 500 $ 9.-16. Thunderbirds (Amerikka) 62 500 $ 9.-16. Team Secret (Eurooppa) 62 500 $