Maa järisee NBA:ssa – jopa puolet joukkueista lähtee kilpapelaamiseen

eSports

NBA ja NBA2K-pelisarjan kehittäjä Take-Two Interactive Software aloittavat ensi vuonna NBA esports -kilpapeliliigan, josta vastaa NBA:n liiketoiminnan ja joukkuemarkkinoinnin johtaja Brendan Donohue http://www.is.fi/haku/?search-term=Brendan%20Donohue , kertoo ESPN http://www.espn.com/blog/nba/post/_/id/32205/nba-2k-esports-league-tabs-brendan-donohue-as-managing-director Donohue kertoi ESPN:lle pelisarjan olevan urheilupeleistä kaikkein suosituin Pohjois-Amerikassa, minkä myötä sen päälle on helppoa lähteä rakentamaan isompaa kokonaisuutta.– Jatkan siitä, mitä 2K on jo saavuttanut suhteessa pelin suosioon. Nyt vain rakennamme sille yleisön, hän kertoi ESPN:lle.Washington Wizards -joukkueen omistaja Ted Leonsis http://www.is.fi/haku/?search-term=Ted%20Leonsis vahvisti ESPN:lle, että hänen joukkueensa nähdään myös virtuaalikoriskentillä. Donohuen mukaan NBA:n uuteen liigaan tulee laajentamaan jopa puolet NBA-joukkueista.– Otamme todella suositun ja hyvin tehdyn pelin ja yhdistämme sen liigaan, joka on tottunut järjestämään suosittua liigaa. Yhdistämällä liigamme, joukkueemme ja uskomattoman markkinointimme, saamme jännittävän kokonaisuuden, joka kiehtoo pelaajia ja faneja entistä enemmän, kuvailee Donohue esports-liigaa.NBA on ensimmäinen iso urheiluliiga, joka lähtee rakentamaan esports-versiota omasta liigastaan. Myös NHL on kiinnostunut vastaavasta konseptista, mutta konkreettisia suunnitelmia lätkäliiga ei ole vielä esitellyt.