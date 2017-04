Nyt pääset vaikuttamaan: Ketkä kasaavat Suomen MM-kisajoukkueen?

eSports

Overwatchin MM-kisajoukkueiden valinnasta päättää tänä vuonna komissio, jonka yleisöäänestys on nyt alkanut.

Lista kaikista Suomen ehdokkaista

Ehdokas Joukkue Rooli Joonas "Zappis" Alakurtti Ninjas in Pyjamas Pelaaja Timo "Taimou" Kettunen Team EnVyUs Pelaaja Jani "Tseini" Kähkönen EnVision eSports Pelaaja Jokke "Puuppi" Saarinen Pelaaja Tomi "Tombha" Rinne Selostaja Christer "Surturus" Kasurinen Helsinki REDS Manageri Samuli "elfi" Sihvonen ENCE eSports Valmentaja Petri "Procyon" Hämälä ENCE eSports Toimitusjohtaja