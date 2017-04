USA:ssa kisaava Joona, 19, on maailman eliittiä: ”Viiden parhaan joukossa”

eSports

Suomalaisen kilpapelijoukkueen ENCE eSportsin yksi tähdistä on Joona ”Serral” Sotala http://www.is.fi/haku/?search-term=Joona%20%E2%80%9DSerral%E2%80%9D%20Sotala , joka pelaa StarCraft II -peliä. Viikonlopuksi Sotala suuntaa Yhdysvaltoihin, jossa hän kilpailee DreamHack Austin 2017 -tapahtumassa pelattavassa 100 000 dollarin turnauksessa.Sotala on kerran aikaisemmin ollut Yhdysvalloissa, mutta silloin mukana oli perhe. Tällä kertaa hän matkustaa yksin.– En ole ollut aikaisemmin Yhdysvalloissa pelaamisen takia, mutta kerran kylläkin New Yorkissa lomamatkalla, kertoo Sotala Ilta-Sanomille.Austiniin Sotala lähtee hyvillä fiiliksillä kuten aina.– Viime reissusta on jo vähän aikaa ja siellä [Puolassa] meni ihan hyvin. Toivottavasti menestystä tulee Texasissakin.Turnausta varten 19-vuotias ei ole harjoitellut normaalista poiketen, sillä turnausformaatista johtuen hän saa tietää lohkovaiheen vastustajansa vasta hetkeä ennen otteluita.– En ole valmistautunut mitenkään erityisesti. Normaalia harjoittelua. Pelaajakohtaisesti pääsen vasta valmistautumaan, kun saan lohkoni tietoon.80 pelaajan turnauksessa Sotala on sijoitettu suoraan 32 parhaan joukkoon. Suora paikka kolmanteen ja viimeiseen lohkovaiheeseen varmistui Euroopan esikarsintojen toisella sijalla.– En usko, että saan hirveästi hyötyä siitä, että pääsin suoraan kolmanteen lohkovaiheeseen. Tietysti onnistun ohittamaan kaksi ensimmäistä vaihetta, mikä on hyvä ja pääsen seuraamaan muiden pelejä. En kuitenkaan usko, että parhaat joutuvat näyttämään mitään erikoisia strategioita, vaan he pelaavat ihan tavallisesti.Ketkä ovat kovimpia vastustajia turnauksessa ja miksi?– Kovimmat vastustajat minulle ovat zergit, erityisesti Jens ”Snute” Aasgaard http://www.is.fi/haku/?search-term=Jens%20%E2%80%9DSnute%E2%80%9D%20Aasgaard ja Artur ”Nerchio” Bloch http://www.is.fi/haku/?search-term=Artur%20%E2%80%9DNerchio%E2%80%9D%20Bloch , koska ZvZ on huonoin matchuppini [peliasetelmani]. Tietysti myös Tobias ”ShoWTimE” Sieber http://www.is.fi/haku/?search-term=Tobias%20%E2%80%9DShoWTimE%E2%80%9D%20Sieber ja Alex ”Neeb” Sunderhaft http://www.is.fi/haku/?search-term=Alex%20%E2%80%9DNeeb%E2%80%9D%20Sunderhaft ovat haastavia, mutta olen paljon itsevarmempi heitä vastaan.– En osaa sanoa kuinka hyviä Koreassa harjoittelevat Juan Carlos ”MajOr” Tena Lopez http://www.is.fi/haku/?search-term=Juan%20Carlos%20%E2%80%9DMajOr%E2%80%9D%20Tena%20Lopez ja Diego ”Kelazhur” Schwimer http://www.is.fi/haku/?search-term=Diego%20%E2%80%9DKelazhur%E2%80%9D%20Schwimer ovat, mutta he voivat olla myös yllättävän kovia vastustajia.Austinissa kisataan 25 000 dollarin pääpalkinnon lisäksi suorasta paikasta BlizzCon-tapahtumassa pelattaviin MM-kisoihin, jossa kisaaminen on yksi Sotalan tämän vuoden tavoitteista.– Tällä hetkellä ehdoton tavoite on päästä täällä finaaliin ja hienointa olisi se, että saisi varmistettua Blizzcon-paikan jo tässä turnauksessa.– Uskon, että top8:ssa ei tule olemaan enää helppoja voittoja, joten ottelukaaviolla on merkittävä vaikutus tulevaan sijoitukseen. Top4-sijoituskin olisi tyydyttävä.Suomalaisnuori on tällä hetkellä kerännyt eniten MM-karsintapisteitä Korean ulkopuolella kilpailevista pelaajista. Koreasta tulevat pelin kovimmat pelaajat.Sotala ei osaa sanoa suoraan, mille sijalle hän listaisi itsensä ei-korealaispelaajista.– Todella vaikea lähteä arvioimaan, mutta sanoisin että 1.–5. sijalla.StarCraft II:n MM-kisat pelataan BlizzCon-tapahtuman yhteydessä marraskuun alussa. BlizzConeilla pelataan 500 000 dollarin palkintopotista.