Mies sai kosmisen raivokohtauksen nettipelissä – video rasistisesta räjähdyksestä leviää hurjaa vauhtia

Suosittua Overwatch-peliä suorana verkkoon lähettänyt 28-vuotias kanadalaismies muistaa viime sunnuntai-illan tapahtumat pitkään.Mies pelasi peliä normaaliin tapaan, kunnes hän yhtäkkiä kuoli Widowmaker-hahmoa vastaan pelatessaan. Eräs kanssapelaajista kysyi, että miksi hän meni haastamaan Widowmakeria, minkä seurauksena kanadalainen menetti hermonsa täysin.Mies räyhäsi pelin omassa äänichatissa seuraavat kolmekymmentä sekuntia huutaen rasistisia solvauksia. Kanssapelaajilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kuunnella 28-vuotiaan raivokohtausta.Eräs Twitch-katsojista tallensi tilanteen ja latasi sen Youtubeen. Video lähti nopeasti leviämään ja sitä on katsottu muutamassa päivässä yli 424 000 kertaa. Video on vielä piilotettu, joten siihen ei sattumalta Youtubessa törmää.Pelaajan Twitch-tili https://www.twitch.tv/dellor suljettiin raivokohtauksen seurauksena.Tapahtumahetkellä pelaaja edusti kanadalaista Toronto Esports -joukkuetta, joka viestitti http://torontoesports.gg/news.asp#24 välittömästi tapahtuman jälkeen hänen saaneen potkut joukkueesta sopimusrikkomuksen seurauksena.Mies kertoi Twitterissä http://www.twitlonger.com/show/n_1spqjf9 raivokohtauksen johtuneen huonosta päivästä, vähäisestä unesta sekä internetin toimimattomuudesta. Hän myös myönsi avoimesti, että hänellä on vaikeuksia hallita vihaansa.Myöhemmin mies vielä twiittasi http://www.twitlonger.com/show/n_1spqjkk vielä toisen pitkän viestin, jossa hän kertoo lopettavansa kilpapeliuransa. Lisäksi hän kertoo suuntaavansa lääkärin puheille, sillä hän haluaa apua käytökseensä.Toronto Esports on syksyllä 2016 perustettu kanadalainen kilpapeliorganisaatio, jonka toimitusjohtajana toimii entinen StarCraft II -ammattilainen ja Overwatch-kommentaattori Chris ”HuK” Loranger http://www.is.fi/haku/?search-term=Chris%20%E2%80%9DHuK%E2%80%9D%20Loranger