Ruotsi päihitti Suomen niukasti – hittipelin MM-kisamaat selvillä

eSports





Suomi jäi niukasti Ruotsin taakse

Kaikki 32 karsintamaata keskiarvoineen

Sijoitus Joukkue Skill Rating 1. Kiina 4550 2. Etelä-Korea 4522 3. Yhdysvallat 4470 4. Ruotsi 4309 5. Suomi 4295 6. Britannia 4293 7. Kanada 4291 8. Ranska 4268 9. Tanska 4259 10. Venäjä 4221 11. Saksa 4219 12. Japani 4184 13. Australia 4184 14. Kiinan Taipei 4162 15. Hollanti 4147 16. Hong Kong 4113 17. Norja 4101 18. Puola 4093 19. Brasilia 4071 20. Italia 4068 21. Espanja 4051 22. Israel 4007 23. Singapore 4002 24. Thaimaa 3999 25. Argentina 3992 26. Turkki 3960 27. Belgia 3942 28. Vietnam 3941 29. Portugali 3930 30. Uusi-Seelanti 3922 31. Itävalta 3900 32. Romania 3861