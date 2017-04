Näin pääset CS-miljoonaturnaukseen – pelit alkavat torstaina

eSports

Puolassa pelataan Counter-Striken seuraava miljoonaturnaus heinäkuussa. Suomalaisjoukkueilla ja pelaajilla on mahdollisuus nousta mukaan turnaukseen torstaina alkavista 512 joukkueen avoimista karsinnoista.

Euroopan Minor-turnauksen aikataulu

PGL:n julkaisutraileri tulevasta Majorista