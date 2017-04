Suomalaisten ”nälkäpeli” USA:ssa ei mennyt putkeen: ”Olihan se vähän vaikeaa”

eSports

H1Z1: Fight for the Crown -loppusijoitukset

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. Obey Alliance 180 000 $ 2. World Best Gaming 60 000 $ 3. Luminosity Gaming 30 000 $ 4. Counter Logic Gaming 18 000 $ 5. Denial Esports 12 000 $ 10. Enigma6

Yhteisö veti herneen nenään tv-lähetyksestä: ”Roskaa”