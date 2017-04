Euroopassa selkeä mestari, USA:ssa huikea trilleri – LCS-kausi päätökseen

eSports

G2:lle jo kolmas peräkkäinen mestaruus

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. G2 80 000 € 2. Unicorns of Love 50 000 € 3. Fnatic 30 000 € 4. Misfits 20 000 € 5.-6. H2k Gaming 10 000 € 5.-6. Splyce 10 000 €





TSM piti pintansa, mutta tappio ei ollut kaukana

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. Team SoloMid 100 000 $ 2. Cloud9 50 000 $ 3. Phoenix1 30 000 $ 4. FlyQuest 20 000 $ 5.-6. Counter Logic Gaming 5.-6. Team Dignitas





Mestarit suuntaavat Brasiliaan

Euroopan finaalien avausseremonia oli upeaa katseltavaa