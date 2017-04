Hurja huhu Venäjältä: Urheilujätti laajentaa pelaamiseen

eSports

Venäläisen uutismedian Championatin https://www.championat.com/cybersport/news-2775766-moskovskij-spartak-podpishet-kibersportivnye-sostavy--po-dota-2-csgo-i-lol.html mukaan Venäjän urheiluyhteisö Spartak aikoo laajentaa kilpapelaamiseen.Vuonna 1935 perustettu Spartak on väitteiden mukaan kiinnittämässä joukkueita kilpapelaamisen kolmeen suurimpaan peliin: League of Legendsiin, Counter-Strike: Global Offensiveen ja Dota 2:een.Championatin mukaan Spartak tiedottaa suunnitelmistaan tarkemmin tänään keskiviikkona Moskovan jalkapallojoukkueen FC Spartakin kotistadionina tunnetulla Otkrytiye Arenalla.Jalkapallojoukkue FC Spartak Moskova kuului ennen Spartak-yhteisöön, mutta nykyisin seura on yksityisomistuksessa, eikä se täten ole osa yhteisöä enää. Twitteriin https://twitter.com/spartakesports/status/854250184028692480 on hiljattain ilmestynyt Spartak Esports -tili, joka on twiittannut päivämäärän 19.04.2017. Twiitissä kerrotaan myös silloin astuvan voimaan uuden komennon, mikä viittaisi esports-osion julkistustilaisuuteen.Jos twiitti ei näy yllä, katso se täältä https://twitter.com/spartakesports/status/854250184028692480 Spartak on venäläinen urheiluyhteisö, johon kuuluu jääkiekkoilijoiden lisäksi muun muassa koripalloilijoita ja atleetikkoja.Venäjän hallitus päätti https://dotesports.com/general/esports-is-a-sport-russia-3412 kesällä 2016, että kilpapelaaminen on jatkossa urheilua Venäjällä. Kilpapelaaminen oli urheilua maassa myös vuosina 2001–06, mutta urheiluministeriö perui päätöksensä.