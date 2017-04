HIFK:n pelijoukkueelle hopeaa Tanskasta

eSports

CPH Games 2017 Overwatch -loppusijoitukset

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. Team Singularity (Tanska) 4500 $ 2. Helsinki REDS (Suomi) 2250 $ 3. Red Reserve (Ruotsi) 1500 $ 4. VIKING (Tanska) 750 $ 5. ENCE eSports (Suomi) 6. Magista (Tanska) 7. Copenhagen Flames (Tanska) 8. Panic Art eSports (Suomi)

HELSINKI REDSin kokoonpano Roope "Ruape" Kurkela Jani "Exceed" Kosonen Eemeli "Woomera" Ikonen Ville "PrettyWise" Mikkopnen Miika "BBR" Tekoniemi Toni "Effix" Hurme