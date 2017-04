Viimeksi kultaa, miten käy Suomen nyt? Kilpapelaamisen MM-kisat Koreaan

Mikä ihmeen IeSF?

IeSF on kilpapelaamisen kansainvälinen kattoliitto, johon kuuluu 46 kansallista lajiliittoa.



IeSF:n MM-kisat on järjestetty vuodesta 2008 alkaen. Kisojen ykkösmaa on ollut Korea, joka on voittanut kokonaiskilpailun kuudesti.



Suomi on voittanut kisoissa kultaa kahdesti. Joona ”Serral” Sotala toi Suomeen kultamitalin vuonna 2015, kun taas ENCE juhli CS:GO-mestasruutta syksyllä 2016.