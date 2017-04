Puolivälierissä jättiyllätykset – miten käy fanisuosikkien nyt?

eSports

Konkarit yllättivät





Puolivälierien tulokset

Joukkue Tulos (alue) Joukkue Misfits 3–2 (EU) Splyce H2k 0–3 (EU) Fnatic Phoenix1 3–0 (NA) Dignitas CLG 2–3 (NA) FlyQuest





Välierät käyntiin hallitsevan mestarin ja fanisuosikin johdolla

Joukkue Ajankohta Joukkue G2 15.4. klo 18 Fnatic UOL 16.4. klo 18 Misfits Cloud9 15.4. klo 22 Phoenix1 TSM 16.4. klo 22 FlyQuest

Sijoitus Palkintosumma € Palkintosumma $ CS-pisteet 1. 80 000 € 100 000 $ 90 2. 50 000 € 50 000 $ 70 3. 30 000 € 30 000 $ 50 4. 20 000 € 20 000 $ 30 5.-6. 10 000 € 10