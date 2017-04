Mestaruus nosti Aleksin kakkossijalle – tanskalaisten dominointi jatkunut 18 viikkoa

eSports

Astraliksella mahdollisuus tehdä historiaa





HLTV.org ranking-lista (top15) 10.4.2017

Sijoitus Joukkue Pisteet 1. Astralis (Tanska) 1000 2. FaZe (Eurooppa) 663 3. Virtus.pro (Puola) 601 4. SK (Brasilia) 493 5. Na`Vi (IVY-maat) 442 .6. North (Tanska) 431 7. HellRaisers (Eurooppa) 280 8. Immortals (Brasilia) 259 9. Fnatic (Ruotsi) 256 10. G2 (Ranska) 228 11. NiP (Ruotsi) 226 12. Gambit (Kazakstan) 200 13. Heroic (Tanska) 199 14. Cloud9 (Yhdysvallat) 186 15. OpTic (Amerikka) 156

Viikon kovimmat nousijat ja laskijat

Joukkue Vanha sijoitus Uusi sijoitus Erotus MVP Project 98 23 +75 HellRaisers 15 8 +8 CLG 24 16 +8 G2 16 10 +6 Heroic 8 13 -5 Cloud9 10 14 -4