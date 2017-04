Teini teki lihavan tilin pelihuijauksilla – sitten tuli poliisi

eSports

Korealaisen Daum- sivuston http://v.media.daum.net/v/20170404150955265? mukaan 17-vuotias korealaispoika on pidätetty huijauskoodien tekemisestä ja myymisestä Blizzard Entertainmentin suosittuun Overwatch-peliin.Poliisin mukaan teini oli saanut inspiraatiota tekemiseensä hakkeriryhmältä Anonymousilta. Hakkerien inspiroimana hän jättäytyi pois koulusta tehdäkseen huijausohjelmia yhdessä 24-vuotiaan bisneskumppaninsa kanssa.Asiasta on keskustelu myös Redditissä https://www.reddit.com/r/Overwatch/comments/63cs9q/overwatch_aimbot_makers_from_korea_arrested/ , jossa kerrotaan ohjelmia kaupanneella kaksikolla olleen yli tuhat asiakasta. 70–100 dollarin hintaisilla ohjelmillaan kaksikko teki rahaa jopa 140 000 dollaria.Koreassa huijauskoodien tekeminen ja jakaminen on laitonta, ja siitä kiinni jääminen voi tietää sakkojen lisäksi vankilatuomiota.Blizzardilla on ollut ongelmia Overwatch-huijareiden kanssa erityisesti Koreassa. Pelkästään tammikuussa https://kr.battle.net/forums/ko/overwatch/topic/4563416302 yli 22 000 tunnusta suljettiin huijausohjelmien käytön vuoksi.Overwatch-turnauksissa on toistaiseksi vältytty huijausskandaaleilta. Yksi tunnetuimmista huijaamiseen liittyvistä skenaarioista on liittynyt suomalaiseen Timo ”Taimou” Kettuseen http://www.is.fi/haku/?search-term=Timo%20%E2%80%9DTaimou%E2%80%9D%20Kettuseen , jonka epäiltiin käyttäneen huijausohjelmia http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005018965.html . Timo vakuutti pomonsa pelitaidoistaan erikoisin menetelmin. Nykypäivänä Timo on yksi pelin menestyneimmistä http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005012605.html pelaajista.