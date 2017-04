Aleksi, 24, yksi voittajasuosikeista Ukrainassa – joko on mestaruuden aika?

eSports

Joko Aleksi pääsee juhlimaan kauan odotettua mestaruutta?





Normaalista poikkeava turnausformaatti

Ensimmäisen kierroksen otteluparit (tiistai 4.4.)

Joukkue Ajankohta Joukkue North (Tanska) klo 11 Immortals (Brasilia) Virtus.pro (Puola) klo 12.30 MVP (Korea) SK (Brasilia) klo 14 TyLoo (Kiina) Astralis (Tanska) klo 15.30 CLG (Yhdysvallat) FaZe (Eurooppa) klo 17 HellRaisers (Eurooppa) Gambit (Kazakstan) klo 18.30 Fnatic (Ruotsi) NiP (Ruotsi) klo 20 G2 (Ranska) Na`Vi (IVY-maat) klo 21.30 UYA (Kiina)

Ajankohta Turnausvaihe Ti 4.4. klo 11 alkaen Kierroksen 1 ottelut Ke 5.4. klo 11 alkaen Kierroksen 2 ottelut To 6.4. klo 11 alkaen Kierroksen 3 ottelut Pe 7.4. klo 9 alkaen Kierroksien 4-5 ottelut La 8.4. klo 10 alkaen Puolivälierät Su 9.4. klo 12 alkaen Välierät ja finaali





300 000 dollarin palkintopotti jaetaan seuraavasti

Sijoitus Palkintosumma 1. 125 000 $ 2. 50 000 $ 3.-4. 25 000 $ 5.-8. 10 000 $ 9.-11. 6 000 $ 12.-14. 4 000 $ 15.-16. 2 500 $