Assemblyn ajankohta varmistui – samaan aikaan kuin Weekend-festivaali

eSports





Assembly Organizing järjestää seuraavan tapahtumansa 3.–6. elokuuta Helsingin Messukeskuksessa. Assemblyt järjestetään kesällä jo 37. kertaa.80–115 euron hintaiset liput tulevat myyntiin 7. huhtikuuta. Assemblyt on jo useamman vuoden ajan loppuunmyyty ennakkoon.Tapahtuman tarjontaan kuuluvat muun muassa lukuisat peliturnaukset, kuten viime kesänä tapahtumassa pelatut SM-finaalit. Myös Ilta-Sanomien Streamcorner on vakiinnuttanut paikkansa Assembly-kävijöiden ohjelmassa.Edellinen Assembly-tapahtuma, Winter 2017, järjestettiin Messukeskuksessa helmikuun alussa. Tapahtuman peliturnauksissa voittoa juhli muun muassa Overwatchia pelaava suomalainen Ninjas in Pyjamas -joukkue.Assembly Summer 2017 -tapahtuma järjestetään samaan aikaan Weekend-festivaalin kanssa, joka valtaa Kyläsaaren 4.–5. elokuuta. Tapahtumat järjestettiin päällekkäin myös vuosi sitten.