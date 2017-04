IS Cup vilisee tähtiä – ”pelimaailman Mertaranta” selostaa ottelut!

eSports

Mukana lukuisia Suomen mestareita

Pelaaja Ikä Joukkue Paul "Pleemaker" Arontie 15 Risto "Dominointi" Järvi 23 SJK eSports Hannes "Hansulinho" Kettunen 23 ENCE eSports Nico "zNico" Tuoreniemi 19

Pelaaja Ikä Joukkue Michael "MikeTheRipped" Heinrichs 22 Rynnäkköviikset Juho "Koppinen" Järvelä 23 SJK eSports Anton "Anzinho8" Korvenaho 18 Rynnäkköviikset Mika "TucE" Mäkelä 22 Rynnäkköviikset

”Mertaranta” selostaa pelit kotikatsomoihin