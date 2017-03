Jesse matkalla mestaruuteen, Lasse selkä seinää vasten – DAC:in pudotuspelit alkavat ensi yönä

eSports

Kaksi suomalaista on heitetään tuleen ensi yönä Kiinassa, kun 600 000 dollarin Dota 2 Asia Championship -turnauksen pudotuspelit alkavat.





Sijoitus Lohko A Lohko B 1. OG (Eurooppa) Invictus (Kiina) 2. Empire (Venäjä) Newbee (Kiina) 3. LGD.FY (Kiina) Liquid (Eurooppa) 4. Wings (Kiina) Team NP (Kanada) 5. VG.J (Kiina) Evil Geniuses (Amerikka) 6. Faceless (Singapore) iG.Vitality (Kiina)





Turnauksen palkintojakauma

Sijoitus Palkintosumma 1. ~236 000 $ (40%) 2. ~88 500 $ (15%) 3. ~71 000 $ (12%) 4. ~53 000 $ (9%) 5.-6. ~35 500 $ (6%) 7.-8. ~17 500 $ (3%) 9.-12. ~9000 $ (1,5%)