Hearthstone-pelaajat, nyt tarkkana! Ilmaista tavaraa jaossa tästä päivästä alkaen

Blizzardin jakamat ilmaislahjat Mammuttien kunniaksi

Päivä Lahja 29.3. 50 gold 30.3. Mean Streets of Gadgetzan -pakka 31.3. 100 dust 1.4. Whispers of the Old Gods -pakka 2.4. Journey to Un'Goro -pakka 3.4. 50 gold 4.4. Journey to Un'Goro -pakka 5.5. Golden Volcanosaur -kortti (legendaarinen)