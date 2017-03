Supersuosittu Hearthstone laajenee: IS esittelee kiinnostavimmat kortit

eSports

Journey to Un’Goron esittelyvideo













Näin Hearthstone muuttuu Mammutin vuoden myötä

Blizzardin suositun korttipelin Hearthstone: Heroes of WarCraftin seuraava vuosi kulkee nimellä Year of Mammoth (Mammutin vuosi), jonka aikana peliin tuodaan runsaasti uutta sisältöä kolmen laajennuksen muodossa. Samalla osa yli kaksi vuotta vanhoista korteista poistuu käytöstä.Ensimmäinen laajennus, dinosaurusaiheinen Journey to Un’Goro, julkaistaan huhtikuussa. Siinä peliin lisätään 135 korttia, joita saa avaamalla pakkoja. Korttien yhdistävä teema on elementaalit, joka lisätään uutena minion-luokkana peliin.Blizzard on nyt julkistanut kaksitoista uutta lisäosassa ilmestyvää korttia, joista Ilta-Sanomat esittelee kolme (+1) mielenkiintoisinta.tulevan Living Mana -kortin käyttäminen maksaa viisi manaa, ja sillä saa käyttöönsä minioneja viiden ja seitsemän väliltä riippuen siitä, montako manapistettä pelaajalla on käytettävissä. Jokaisen minionin vahvuus on kaksi elämäpistettä ja kaksi hyökkäyspistettä. Kortin käyttäminen tuhoaa kaikki käytettävissä olevat manapisteet, mutta jokaisesta minionin kuolemasta saa takaisin yhden manapisteen.pelattava The Marsh Queen antaa aloituskäteen uudenlaisen Quest-kortin. Kyseisen kortin sekä seitsemän yhden manapisteen minionia käytettyään pelaaja palkitaan uudella Queen Carnassa -kortilla. Viiden manan hintainen Queen Carnassa hyökkää kahdeksalla pisteellä ja kestää kahdeksan pistettä myös vahinkoa. Carnassan käytettyään pelaajan käytettävissä oleviin kortteihin sekoitetaan viisitoista uutta Carnassa’s Brood -korttia.uusin kortti on Corrupting Mist. Kahden manapisteen kortti lamaannuttaa kaikki pöydällä olevat minionit, niin omasi kuin vastustajasi, ja tuhoaa ne seuraavan kierroksen pelivuorollasi. Huomioitavaa on se, että vastustaja voi käyttää omia minionejaan kortin käyttämisen ja seuraavan pelikierroksen välissä vielä kerran.Mammutin vuoden toinen ja kolmas laajennus on tarkoitus julkaista kesän ja loppusyksyn aikana.