Nyt on puitteet kohdallaan: Korttipelin MM-karsintoja ratkotaan Bahamalla

eSports

Lohkot ja pelaajat

Lohko A Lohko B Lohko C Lohko D b787 DrJikininki Pavel OmegaZero Fr0zen Neirea LvGe SamuelTsao WeXHope Palmblad DocPwn GreenSheep ShtanUdachi LovelyChook Yulsic Tarei

Ajankohta Turnausvaihe To 23.3. klo 16 alkaen Lohkojen A ja B avauskierrokset Pe 24.3. klo 16 alkaen Lohkojen C ja D avauskierrokset La 25.3. klo 16 alkaen Lohkojen päätöskierrokset ja puolivälierät Su 26.3. klo 19 alkaen Välierät ja finaali

Näin Hearthstonen turnauspelimuoto toimii

Bahamalla kisataan seuraavasti palkinnoista

Sijoitus Palkintosumma HCT-pisteet 1. 60 000 $ 20 * 2. 40 000 $ 15 * 3.-4. 20 000 $ 10 * 5.-8. 12 500 $ 8 9.-16. 7 500 $ 6