Yksityiskohdat Blizzardin ”fanilahjasta” julki

eSports

World of WarCraft, StarCraft, Diablo, Overwatch ja Hearthstone – tässä muutamia Blizzard Entertainmentin hittipelejä, joita juhlitaan jälleen loppuvuodesta Yhdysvalloissa.Blizzardin vuosittainen ”kiitos” faneille on nimittäin jättimäinen BlizzCon-tapahtuma, joka järjestetään tällä kertaa 3.–4. marraskuuta. Tapahtumapaikka on tuttu Anaheimin messukeskus.Tapahtumassa järjestetään kahden päivän aikana kymmeniä paneelikeskusteluja, esitellään tulevaa pelisisältöä, näytetään uusia trailereita sekä pelataan maailmanmestaruuksista yhtiön peleissä.Viime vuonna tapahtumassa pelattiin maailmanmestaruuksista World of WarCraftissa, StarCraft II:ssa, Heroes of the Stormissa, Hearthstonessa sekä Overwatchissa. Suomen joukkue sijoittui http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000001947633.html vuosi sitten Overwatchin MM-kisoissa neljänneksi.BlizzConeilla on myös kuultu edellisvuosien aikana julkistuksia Blizzardin tulevista peleistä. Viimeksi yhtiö on esitellyt uutta peliään vuonna 2014, jolloin Overwatch paljastettiin näyttävällä trailerilla.