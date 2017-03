Käsittämättömiä lukuja: Peliturnaus veti areenalle 170 000 ja ruutujen ääreen 46 000 000 fania

eSports

Intel Extreme Masters -turnauskiertueen yhdestoista kausi päättyi helmi-maaliskuun vaihteessa Puolassa pelattuun 650 000 dollarin World Championship 2017 -tapahtumaan. Tapahtuma oli ESL:n mukaan http://en.intelextrememasters.com/news/intel-and-esl-welcome-173000-fans-at-worlds-biggest-esports-event-in-history/ ”kaikkien aikojen suurin kilpapelitapahtuma”.SPODEK-areenalla järjestetty finaalitapahtuma oli jaettu kahteen viikonloppuun. Ensimmäisenä viikonloppuna 25.–26. helmikuuta Katowicen kaupungissa ratkottiin League of Legendsin IEM-mestarijoukkue, kun taas 3.–5. maaliskuuta kruunattiin uudet Counter-Strike: Global Offensive ja StarCraft II -mestarit.Kahden viikonlopun aikana SPODEK-areenalla ja sen lähiympäristössä järjestetty muu virallinen IEM-ohjelma tavoitti 173 000 fania. Vuosi sitten lukema oli 113 000.Netin suoratoistolähetykset tavoittivat 46 miljoonaa uniikkia katsojaa, mikä on 35 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Lähetyksiä tapahtumasta tehtiin yhteensä 70 peräti 19 eri kielellä, ja niitä katsottiin 27,5 miljoonan tunnin edestä.Sosiaalisessa mediassa paukkuivat myös ennätykset. Twitterissä ja Facebookissa tapahtuma tavoitti kahden viikonlopun aikana yhteensä 55 miljoonaa fania. Pelkästään Twitterissä tviitattiin #IEM-hashtägillä yli sata kertaa minuutissa finaalien aikana.Voittoja Katowicessa juhlivat tanskalainen Astralis-joukkue (CS:GO), taiwanilainen Flash Wolves (LoL) sekä korealaispelaaja Jun ”Ty” Tae Yang http://www.is.fi/haku/?search-term=Jun%20%E2%80%9DTy%E2%80%9D%20Tae%20Yang Areenan lähistöllä sijaitsevassa messukeskuksessa pelattiin IEM: Expo -tapahtuman yhteydessä maailman kovimpien naisjoukkueiden välisen CS:GO-turnauksen lisäksi myös kansainväliset Heroes of the Storm- ja CROSSFIRE-turnaukset.