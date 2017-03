Counter-Strike päivittyi viime yönä – tämä kaikki on uutta

eSports

Cloud9-joukkueen Mike ”shroud” Grzesiek http://www.is.fi/haku/?search-term=Mike%20%E2%80%9Dshroud%E2%80%9D%20Grzesiek tutustui uuteen karttaan Twitch-lähetyksessään

Uudesta laatikosta löytyy uusia puukkoja