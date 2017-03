Kaksi suomalaista suoraan miljoonaturnaukseen – myös karsinnoissa sinivalkoista väriä

eSports

Ukrainaan suoran paikan saivat OG (Eurooppa) Wings Gaming (Kiina) Ex-Ad Finem (Kreikka) Team Liquid (Eurooppa) Evil Geniuses (Yhdysvallat) Digital Chaos (Amerikka) Newbee (Kiina) Team VG.J (Kiina)





Suomalaiset kisaavat yhdestä karsintapaikasta – eri joukkueissa