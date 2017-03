Onko tässä mitään järkeä: Pelijätti haluaa liigapaikasta jopa 15 miljoonaa

eSports

Yli 20 miljoonaa kopiota viime vuonna myynyt Overwatch on yksi tämän hetken suosituimmista peleistä. Pelin kilpapelipuoli on myös lähtenyt hyvin käyntiin, mutta alkuvuosi on ollut melko hiljainen joukkueiden odottaessa lisätietoja viime marraskuussa paljastetusta Overwatch-liigasta.Uudesta liigasta liikkuu runsaasti huhuja, mutta vain vähän faktatietoa. Nyt kuitenkin uutta tietoa on ilmennyt, kun Overwatchin kilpapelipuolesta kansainvälisesti vastaava Blizzard-työntekijä Nate Nanzer http://www.is.fi/haku/?search-term=Nate%20Nanzer on kertonut Sports Business Dailyn http://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2017/03/06/Leagues-and-Governing-Bodies/Blizzard.aspx haastattelussa muun muassa liigapaikkojen hintaluokista.Nanzerin mukaan liigan suunnitelmat ovat ”täysin aikataulussa”, ja liigan on edelleen tarkoitus käynnistyä syksyllä.Liigassa kisaavat joukkueet edustavat kaupunkeja NHL:n tyylisesti. Pienempien alueiden liigapaikkojen hinnat pyörivät muutaman miljoonan paikkeilla.Halutuimmilla alueilla, kuten Los Angelesissa, liigapaikan hinta voi nousta jopa 15 miljoonaan.Blizzard on lupautunut tukemaan Overwatchia useamman vuoden, mikä on myös varmasti laskettu myös liigapaikkojen hintoihin.Tästä huolimatta hintaluokkia on pidetty täysin absurdeina, sillä Overwatchin julkaisusta on aikaa alle vuosi.Liigapaikoista ovat kiinnostuneet maailmalla useat isot esports-organisaatiot, jotka saavat nykyään jo lähes viikoittain uusia kilpailijoita perinteisistä urheiluseuroista.Liigapaikkojen uskotaankin pitkälti menevän urheiluseuroille, jotka tulevat laajentamaan myös Overwatchiin heti kun liigasta alkaa tippumaan tarkempia yksityiskohtia.Suomen liigapaikasta ovat kiinnostuneet ainakin HIFK:n oma pelijoukkue Helsinki REDS sekä maamme ykkösnimi Ninjas in Pyjamas.