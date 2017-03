Joona, 18, voitti mukavan kesäkassan Puolassa: ”Sinne on aina mukava palata”

eSports

Rökäletappiosta huolimatta onnistunut reissu kaikin puolin





Mestari sai suoran paikan MM-kisoihin - vuodelta jo huipputulot





IEM XI World Championship Katowice 2017 -loppusijoitukset

Sijoitus Pelaaja Palkintosumma WCS-pisteet 1. TY (Korea) 100 300 $ 3000 2. Stats (Korea) 45 300 $ 2100 3.-4. Dark (Korea) 18 000 $ 1350 3.-4. aLive (Korea) 17 900 $ 1350 5.-8. GuMiho (Korea) 7400$ 900 5.-8. ByuN (Korea) 7400$ 900 5.-8. INnoVation (Korea) 7400$ 900 5.-8. Serral (Suomi) 7300$ 900