Aleksille hopeaa Puolasta: Kolme syytä miksi mestaruus meni Tanskaan

eSports

Joukkue Tulos (kartta) Joukkue Astralis 9-16 (cache) FaZe Astralis 16-12 (overpass) FaZe Astralis 16-12 (nuke) FaZe Astralis 16-13 (inferno) FaZe





Näihin kolmeen asiaan finaali ratkesi

Peter ”dupreeh” Rasmussenin http://www.is.fi/haku/?search-term=Peter%20%E2%80%9Ddupreeh%E2%80%9D%20Rasmussenin uskomaton yksilösuoritus toisessa kartassa (de_overpass)

Rasmussenin voittama 1vs3-tilanne kolmannessa kartassa (de_nuke)

Suomalaispsykologi piti jöötä tanskalaisille

IEM Katowice 2017 -loppusijoitukset

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. Astralis (Tanska) 104 000 $ 2. FaZe (Eurooppa) 44 000 $ 3.-4. Immortals (Brasilia) 24 000 $ 3.-4. Heroic (Tanska) 23 000 $ 5.-6. North (Tanska) 13 000 $ 5.-6. Na`Vi (IVY-maat) 13 000 $ 7.-8. Fnatic (Ruotsi) 7000 $ 7.-8. Virtus.pro (Puola) 7000 $ 9.-10. Cloud9 (Yhdysvallat) 5000 $ 9.-10. NiP (Ruotsi) 4000 $ 11.-12. SK (Brasilia) 4000 $ 11.-12. OpTic (Amerikka) 2000 $