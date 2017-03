Joona, 18, pelaa jättipotista Puolassa: Tavoittelee 100 000 dollarin pääpalkintoa

eSports

Sotala pelaa lohko-ottelunsa perjantaina

Lohko C:n pelaajat Serral (Suomi) Zest (Korea) TRUE (Korea) Patience (Korea) Nerchio (Puola) PiLiPiLi (Kazakstan)

Ajankohta Turnausvaihe Pe 3.3. klo 13 Lohko C Pe 3.3. klo 18.30 Lohko D La 4.3. klo 13 Neljännesvälierät La 4.3. klo 19 Puolivälierät Su 5.3. klo 13.30 Välierä #1 Su 5.3. klo 15 Välierä #2 Su 5.3. klo 16.45 Finaali

Jaossa rahan lisäksi tärkeitä MM-karsintapisteitä

Sijoitus Palkintosumma WCS-pisteet 1. 100 000 $ 3000 2. 45 000 $ 2100 3.-4. 17 500 $ 1350 5.-8. 7000$ 900 9.-12. 3000$ 450 13.-24. 1000$ 150 25.-44. 600$ 75