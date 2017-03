Tampereella pelataan yli 10 000 eurosta

eSports

LanTrekin peliturnausten palkintopotit

Turnaus Palkintopotti Counter-Strike: Global Offensive 5 000 € Hearthstone 1 400 € Overwatch 1 700 € League of Legends 1 000 € Dota 2 1 000 € Counter-Strike: Global Offensive 800 € Hearthstone 250 € FIFA 2017 250 € NHL 2017 250 € Super Smash Bros 125 € Retrocompo 50 €