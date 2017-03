Kuka juhlii ”SM-kultaa” lauantaina? IS:n opas LanTrekin CS-turnaukseen

eSports

Epäviralliset ”SM-kisat”

Mitä joukkueita kannattaa seurata?





Miltä lohkot näyttävät?

Lohko A Lohko B Lohko C Lohko D LGR ENCORE Rynnäkköviikset PLATINIUM TACO.RED rehti.cs Saints FR34KSHOW RCTIC ex-Findictus SkitLite Conquer Gaming Ajuri Paranoia ENCE TMVG

Milloin otteluita pelataan?

To 2.3. klo 20 Lohko A Pe 3.3. klo 11 Lohko C Pe 3.3. klo 15 Lohko B Pe 3.3. klo 19 Lohko D La 4.3. klo 9 Puolivälierät 1-2 La 4.3. klo 13 Puolivälierät 3-4 La 4.3. klo 17 Välierät La 4.3. klo 21 Finaali / pronssiottelu

Mistä otteluita voi seurata?

Miten palkinnot jaetaan?

Sijoitus Palkinto 1. 3 000 € 2. 1 500 € 3. 500 € 4. Tuotepalkinto