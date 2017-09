Digitoday

Apple esitteli uudet iPhonet: koti-nappi sai häädön – tilalle kasvontunnistus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY









Älykello toimii myös puhelimena

















Apple on julkistanut tänään kolme uutta iPhone-mallia, uuden Apple Watch -älykellon sekä uuden version Apple TV -medialaitteestaan.Applen puhelinmalliston uusi lippulaivamalli on iPhone X, josta oli vuotanut paljon tietoja jo etukäteen. Huippumallin huomattavin uusi ominaisuus on lähes koko puhelimen etuosan peittävä 5,8-tuumainen oled-näyttö.Koti-näppäintä ei enää ole, vaan saman asian ajaa pyyhkäisy ylhäältä alas.Uutta iPhonessa on myös kasvojentunnistustekniikka.Face ID -tunnistustekniikalla voi myös avata puhelimen lukituksen. Puhelin siis aukeaa vain katsomalla sitä. Applen mukaan todennäköisyys, että joku muu voisi avata puhelimesi, on yksi miljoonasta.Applen mukaan tekniikka tunnistaa myös kasvojen kolmiulotteisen muodon, joten sitä ei voi huijata esimerkiksi valokuvan avulla. Face ID:ta voi käyttää myös maksujen varmistamiseen ja hyväksymiseen.IPhone X:n voi ladata langattomasti. Puhelimessa on myös Applen uusi kahdeksanytiminen A11-prosessori. Ram-muistia puhelimessa on 3 gigatavua.Akun pitäisi kestää kaksi tuntia pidempään kuin iPhone 7:n akun.Puhelinta saa hopeisen ja tummanharmaana.IPhone X:n lisäksi Apple julkisti myös iPhone 8 - ja iPhone 8 Plus -mallit, jotka muotoilultaan ja toiminnoiltaan muistuttavat enemmän yhtiön aiempia puhelimia. IPhone 8 -puhelimessa on 4,7- tuumainen ja Plus-mallissa 5,5-tuumainen näyttö.IPhone X:n tapaan myös iPhone 8 Plus -mallissa on 3 gigatavun ram-muisti, kun iPhone 8 -mallissa ram-muistia on 2 gigatavua.Myös iPhonen 8:n voi ladata langattomasti. IPhone 8:n hinnat lähtevät 699 dollarista ja iPhone 8 Plusin hinnat 799 dollarista.Puhelinten kamera soveltuu Applen mukaan erityisen hyvin potrettien ja videoiden kuvaamiseen.Tilauksia aletaan ottaa vastaan tämän viikon perjantaina.Apple julkisti myös uuden version Apple Watch -älykellostaan.Ulkoasultaan vanhaa muistuttavalla älykellolla voi myös tehdä puheluita 4g-verkossa ilman puhelinta. Kellon on tarkoitus käyttää samaa numeroa kuin puhelin. Toiminto riippuu kuitenkin siitä, tukevatko operaattorit sitä.Uudistuksia tulee muun muassa kellon sykemittariin. Kello esimerkiksi ilmoittaa rytmihäiriöistä ja merkittävästä sykkeen noususta silloin, kun käyttäjä on levossa.Kaikesta kelloon ahdetusta teknologiasta huolimatta älykello on samankokoinen kuin edellinen malli, Apple hehkutti.Kello sopii myös musiikin kuunteluun ja tulee myyntiin viikon kuluttua eli 19. päivä.Lisäksi Apple esitteli uuden Apple TV -medialaitteen, joka tulee 4K HDR -laatuista kuvaa.Apple esitteli myös langattoman AirPower-laturin, joka lataa kerralla uuden iPhonen, Apple Watchin ja kuulokkeet.