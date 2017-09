Digitoday

Musertava pettymys: Kaikkien aikojen kaahailun paluu kompastuu räiskintään









Codemastersin 1990-luvun alkupuolella julkaisemat Micro Machines -kaahaukset olivat aikansa parhaita paikallisia moninpelejä. Hengästyttäviä, raivostuttavia, koukuttavia ja hauskoja, kuten omissa lajeissaan vaikkapa Worms, Super Smash Bros tai Micro Machinesin läheinen sukulainen Mario Kart.Ensimmäisen Micro Machines -pelin julkaisuista on yli 25 vuotta. Ehkä juuri tämän nostalgian ja ylenpalttisten odotusten vuoksi kesäkuun lopussa julkaistu Micro Machines World Series (MMWS) on melkoinen pettymys.MMWS on ylhäältä alaspäin kuvattu kaahauspeli, joka juontaa juurensa Hasbron valmistamiin Micro Machines -pikkuautoihin. Pitkin mielikuvituksellisia miniatyyriratoja suhaavat leikkiautot on nyt naitettu yhteen samaisen firman vaahtomuovipyssybrändi Nerfin kanssa, ja vastustajien kajauttaminen erilaisilla aseilla on nostettu entistä enemmän pelaamisen keskiöön.Pelissä ei käytännössä ole lainkaan yksinpelikampanjaa, ja kaikki on tehty moninpeli edellä. Moninpeli on tietysti ollutkin sarjan vahvuus, mutta hieman petetty olo ratkaisusta tulee.Edes vaahtomuoviaseet eivät ratkaise ongelmia. MMWS keskittyy aivan liikaa mättöön ja ampumiseen kilpa-ajon sijaan. Taistelupelimuotoja ja areenoita on kiitettävästi (lipunryöstö, kukkulan kuningas, deathmatch, pommin toimitus jne.), mutta ajopuolella homma jää vajaaksi sekä pelimuotojen, ratojen että ajoneuvojen suhteen.Kun viimeisen kerran ennen arvostelun kirjoittamista (syyskuun alku) koetin ajaa kilpaa moninpelinä, jouduin odottamaan PS4:llä puoli toista minuuttia ennen kuin verkosta löytyi yksi kisaaja kaverikseni. Yksi.Mättöpuolella väkeä on selvästi enemmän ja homma toimii muutenkin paremmin. Näissä mittelöissä peli on parhaimmillaan kaoottista hupia, josta saa ison kaveriporukan kanssa varmasti enemmän irti. Ajoneuvojen ja etenkin niiden aseiden ominaisuudet eivät valitettavasti ole kovin hyvässä tasapainossa, joten toiminta yksipuolistuu nopeasti ja kyllästyminen iskee parissa tunnissa. Kaukana juurilta ollaan.Ajotuntuma oli kamala jo alkuperäisessä Micro Machinesissa, mutta eri syistä kuin nyt. Pelisarjan ensimmäisissä osissa ajokit olivat valtavan nopeita ja herkkiä reagoimaan, nyt kontrolleissa tuntuu viive ja tahma. Pelistä puuttuu se maaninen vauhdin tuntu, joka sai pienen pojanviikarin pulssin kohoamaan. Ja miksi kilpaa ajetaan nyt vain maalla, eikä sekä merellä että ilmassa?Micro Machines World Series on jo lähtöhinnaltaan halpa, noin 30 euroa, joten valtavasta investoinnista ei ole kyse. Kannattaa silti koettaa demoa ensin, sillä peli keskittyy vanhan yleisön kannalta vääriin asioihin eikä välttämättä ole tarpeeksi vahva kokonaisuus uudelle pelaajasukupolvelle.Micro Machines World Seriesilla lienee eniten potentiaalia koko perheen ajanvietteenä niille onnettomille, jotka eivät vielä tiedä paremmasta.Micro Machines World Series on saatavissa Windowsille, OS X:lle, Linuxille, PS 4:lle ja Xbox Onelle.