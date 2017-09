Digitoday

Kommentti: Kodissasi tapahtuu iso muutos – etkä edes huomaa sitä

Samsungin markkinointislogan ”The New Normal” on asian ytimessä: Moni asia, jota emme ennen osanneet edes kuvitella, on nyt täysin normaalia.Älypuhelimien lisäksi televisiolaitteet ovat muuttuneet muutamassa vuodessa, eivätkä ”älyominaisuudet” ole enää mikään myyntivaltti, vaan perusominaisuus. Lähes kaikki liittävät televisionsa samantien kodin wifi-verkkoon, jotta laitteen kautta pääsee käyttämään ainakin tv-kanavien omia suoratoistopalveluja.Berliinissä viime perjantaina alkaneilla IFA-kulutuselektroniikkamessuilla huomasi selvästi, että näin on käymässä myös monille muille kodin laitteille. Esimerkiksi monet Samsungin jääkaapit voidaan liittää nettiin, vaikkei niiden ovessa olisikaan Hub-kosketusnäyttöä. Näin jääkaappi voi välittää kännykkäsovellukseen tiedon esimerkiksi auki jääneestä ovesta.Jääkaappien lisäksi messuilla näkyi muun muassa nettiin kytkettäviä jääkaappeja, pesukoneita, vaakoja, kuumemittareita ja lamppuja. Kaikkea voi hallita, päivittää tai tarkistaa verkon yli esimerkiksi puhelinsovelluksella.Kodit muuttuvat kuin huomaamatta laite kerrallaan älykodeiksi, kun nykyisten kodinkoneiden tilalle ostetaan seuraava malli.Laitteita pyörittävistä järjestelmistä vastaavat laitevalmistajat sekä yhdysvaltalaiset tutut jätit kuten Google tai Amazon. Messuilla julkistettiin suuri joukko laitteita, jotka oli kytketty joko puheella käskytettäviin Googlen Assistant- tai Amazonin Alexa-digiavustajiin.Samalla meistä käyttäjistä kerääntyy yhä yksityiskohtaisempaa tietoa näiden yhtiöiden palvelimille – sekä mahdollisesti muille kiinnostuneille. Nettiin liitetyistä kodin laitteista on jatkuvasti paljastunut tietoturva-aukkoja, joten valmistajien (ja heidän mahdollisten markkinointikumppaneidensa) lisäksi myös hakkereilla voi olla entistä enemmän keinoja päästä käsiksi ihmisten yksityiselämän saloihin.Tavallisella kansalaisella on todennäköisesti melko vähän keinoja todella estää tiedonkeruuta. Parhaillaan sorvattavasta tietosuojalaista ei ole juuri suojaa, kun poliisi saattaa jo nyt keskeyttää resurssipulassa verkkorikoksen tutkinnan, jos jäljet johtavat ulkomaille.Mielenkiintoista myös on, millaisia uusia mahdollisuuksia kodin laitteet ja uusi tiedustelulaki antavat virkavallalle.