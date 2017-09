Digitoday

Putin esitti näkemyksensä tulevasta maailman johtajasta – Elon Muskilta kitkerä vastaus

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) 4. syyskuuta 2017 https://twitter.com/elonmusk/status/904638455761612800

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY