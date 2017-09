Kaunis Uncharted rymistelee viidakosta pelaajan sydämeen

Digitoday

Lähes ensimmäisestä osastaan lähtien Playstationin yksinoikeuspelien huippusarjassa pysynyt Naughty Dogin Uncharted-sarja sai tänä syksynä odotettua jatkoa, kun Uncharted: The Lost Legacy ilmestyi Playstation 4 -konsolille.Aarteenmetsästäjä Nathan Draken edesottamuksista kertonut sarja otti askeleen vieraille vesille, kun päähahmoksi nousi sarjan kakkososassa debyyttinsä tehnyt Draken kollega ja ex-rakas Chloe Frazer. Chloe, yhdessä nelososasta tutun Nadine Rossin kanssa, kääntää poliittisesti kuohuvaa Intiaa ylösalaisin etsiessään tarumaista Ganesh-jumalan syöksyhammasta.Asetelma on Uncharted-veteraaneille tuttu, mutta mitä se tarjoaa märkäkorvalle? Allekirjoittanut heittäytyi ensimmäistä kertaa Unchartedin maailmaan, ja peli osoittautui päteväksi sekoitukseksi toimintaa ja hyvin näyteltyä seikkailuelokuvaa.Ensi metreiltään The Lost Legacy tuo lähes pastissinomaisesti mieleen Indiana Jonesin seikkailut. Pelaaja tutustuu Chloeen tämän kierrellessä basaarilla, josta matka jatkuu ripeästi kaupungin slummiin, sieltä viidakkoon.Koko matkan ajan pelaajan silmiä hivellään toinen toistaan upeammilla maisemilla. On helppoa kuvitella hämyisten slummien löyhkä ja viidakon kostea lämpö. Myös hahmojen puolesta peli on selvää huippuluokkaa.Tarina rakentuu kahden päähahmon epäsuhtaisen vuorovaikutuksen varaan. Ensi metreillä on vaikea edes sanoa, pitävätkö nämä erityisemmin toistensa seurasta.Chloe käyttäytyy alussa korostetun itsevarmasti, piikittelee ja heittelee onelinereita kuin 90-luvun taitteen leffatähti. Nadine puolesta ajattelee Chloea putkiaivoisemmin: pelin esittelyosiossa Chloe tiirikoi oven lukkoa auki, kun Nadine kyllästyy, iskee nyrkkinsä ikkunasta läpi ja avaa sen.Pelin edetessä ärsyttävyys kuitenkin vähenee: molemmista päähahmoista löytyy inhimillisempi, syvempi puoli ja heistä alkaa pitää.Peli etenee suhteellisen putkimaisesti. Avoimelta ”kartta-alueelta” edetään tiukasti käsikirjoitettuihin ”kenttiin”, joissa vuorottelevat taistelu- ja ongelmanratkaisukohtaukset.Taistelussa saa valita, rynnistääkö paikalle aseet laulaen vai turvautuuko hiiviskelyyn. Jälkimmäinen osoittautui allekirjoittaneen näpeissä paremmalta vaihtoehdolta ja taistelun kulku etenikin yllättävän paljon samaan tapaan kuin viime vuosien Batman-peleissä: kielekkeeltä roikkuessa pahiksen saappaasta kiinni ja kunnon nykäisy.Avoimesta maailmasta ei voi puhua, vaikka Naughty Dog pyrkiikin parhaansa mukaan piilottamaan putkimaisuuden. Toisaalta The Lost Legacy ei edes yritä olla monitahoinen roolipeli, joten ratkaisu on ymmärrettävä.Kokonaisuutena Uncharted: The Lost Legacy tarjoaa viihdyttävää rymistelyä hyvän käsikirjoituksen, upean grafiikan ja hyvän kenttäsuunnittelun puitteissa. Muutaman illan loikkimisen perusteella tarina tarjoaa oivallista viihdettä samalla kun odottelee pelintekijän seuraavaa suursatsausta, The Last Of Us 2:ta.