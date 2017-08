Samsungilta uusia julkistuksia Berliinissä – suunnattu kuntoilijoille

Digitoday

Samsung on julkistanut kaksi kuntoilijoille tarkoitettua älykelloa, Gear Sportin sekä Gear Fit 2 Pro -rannekkeen. Laitteet ovat ATM5-standardin mukaisesti vesitiiviitä, ja Gear Fit 2 Pro -laitteeseen voi ladata muun muassa uimapukuvalmistaja Speedon sovelluksen.Gear Sport on muodoltaan perinteisen pyöreä, kun taas Gear Fit 2 Pro -rannekkeessa on kapea, ranteen ylittävä näyttö.Gear Sportin voi yhdistää useisiin Samsungin laitteisiin: Sillä voi esimerkiksi vaihtaa televisiokanavaa tai napauttaa seuraavan kalvosulkeisten seuraavan kalvon.Laitteet mittaavat jatkuvasti sydämen sykettä, ja voivat myös ehdottaa liikkumaan, jos käyttäjä on ollut pitkään paikallaan. Samsungin mukaan laite kuitenkin tunnistaa, jos käyttäjä on esimerkiksi autossa, eikä silloin suosittele kuntoiluliikkeitä.Gear IconX -kuulokkeilla voi kuunnella musiikkia puhelimesta bluetooth-yhteydellä, mutta niihin voi myös ladata kappaleita kuunneltavaksi ilman yhteyttä.Älykellojen sekä kuulokkeiden lisäksi Samsung esitteli myös uuden nettiin kytkettävän pesukoneen sekä uuden pölynimurin sekä 43-tuumaisen version The Frame -televisiostaan sekä Samsung Q8f-television, joka on litteä versio kaarevasta Q8c-televisiosta.Samsung kertoi uusista tuotteistaan Berliinissä julkistustilaisuudessa, joka liittyy perjantaina kaupungissa alkaviin IFA-kulutuselektroniikkamessuihin.