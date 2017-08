Digitoday

Gmailista löytyy hyödyllinen toiminto – todellinen ”sähköposti laiskoille”

27.8. 10:02

Digivinkit Valmiiden vastausten ottaminen käyttöön vaatii vähän säätämistä, mutta se kannattaa.

Googlen Gmail-sähköpostiin tuleviin lukuisiin viesteihin vastaaminen maistuu nopeasti puulta, mutta edes jokin noteeraus on kohteliaampaa kuin viestin täydellinen huomiotta jättäminen.



Ratkaisu on kirjoittaa muutama yleisluontoinen vastaus eri tilanteita varten ja sitten tallentaa ne käytettäviksi myöhemmin.



Aivan ensin purkitetut vastaukset on otettava käyttöön Gmailin asetuksista. Paina tietokoneella Gmailin oikean yläkulman hammasratasta, ja valitse valikosta Asetukset. Sieltä mene yläreunan välilehteen nimeltä Labs. Vieritä alaspäin, ja kytke päälle toiminto Valmiit vastaukset.



Paina lopuksi Tallenna muutokset -nappia vasemmasta alakulmasta.



Kun nyt ryhdyt kirjoittamaan uutta viestiä, voit tallentaa sen myöhempää käyttöä varten arjen ja vapaa-ajan helpottamiseksi. Yksi varsin yleiskäyttöinen vastaus voisi olla vaikkapa "Kiitos viestistä. Palaan asiaan mahdollisimman pian".



Tallennat viestin kirjoitusnäkymän oikeassa alakulmassa olevan alaspäin osoittavan nuolen kautta polussa Valmiit vastaukset > Uusi automaattivastaus. Anna vastaukselle nimi ja paina OK tallentaaksesi sen.



Vastatessasi viesteihin löydät tällä tavalla tallennetut automaattivastaukset samasta valikosta kirjoitusnäkymän oikeasta alakulmasta.