Digitoday

Tekoäly voitti mestaripelaajan – Elon Musk varoittaa tuomiopäivästä

If you're not concerned about AI safety, you should be. Vastly more risk than North Korea. pic.twitter.com/2z0tiid0lchttps://t.co/2z0tiid0lc — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2017 https://twitter.com/elonmusk/status/896166762361704450

"Tuntuu hieman ihmiseltä"