Digitoday

Osaatko todella käyttää YouTubea? Näin teet katselusta mukavampaa

Osaatko todella käyttää YouTubea? Näin teet katselusta mukavampaa

6.8. 19:46

Digivinkit Googlen videopalvelusta saa paljon enemmän irti, kun vaan uskaltaa kaivaa vähän pintaa syvemmältä.

YouTube-videopalvelussa on liuta käteviä toimintoja, jotka helposti jäävät katselun huumassa paitsioon. Kaikista toiminnoista nauttiaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Google-tilillesi.



Tekstitys Moni video käsittää tekstityksen joko alkuperäiskielellä tai käännöksenä halutulle kielelle. Jälkimmäisessä tapauksessa tulokset ovat usein lähinnä sinne päin, mutta toiminnon voi löytää videoikkunan alareunasta hammasrataspainikkeen alta.



Esimerkiksi musiikkivideoissa tekstitys voi olla päällä jopa oletuksena ja sen kytkemiseen pois ja takaisin voi olla erillinen nappinsa hammasrattaan vieressä.



Nopeus Samassa valikossa mahdollisen tekstityksen kanssa on valinta videon toistonopeudeksi. Voit nopeuttaa tai hidastaa videota muutamasta vaihtoehdosta. Esimerkiksi hidastus auttaa näkemään nopeatempoisen tilanteen yksityiskohtia paremmin. Musiikkikappaleiden hidastus ja nopeutus on puolestaan lystiä itsessään.



Tilaukset Jokaisen kanavan ja videon ohessa on punainen Tilaa-nappi. Toisin kuin miltä se kuulostaa, et sitoudu maksamaan mitään painamalla sitä. Kyseessä on yksinkertaisesti tapa seurata haluamiasi kanavia helposti.



Tilaukset näkyvät listana YouTuben etusivun vasemmassa reunassa. Jos reunassa ei näy mitään, paina YouTube-logon vieressä olevaa kolmea vaakaviivaa päävalikon näkemiseksi.



Tilauksen jälkeen napin viereen ilmestyy kellon kuva, josta saa päälle kanavan ilmoitukset. Sitä painamalla saat ilmoituksia tilattujen kanavien uusista videoista ja toiminnasta oletuksena push-viesteinä ja sähköposteina.



Videot talteen Näetkö hakutuloksissa videoita, jotka haluaisit katsoa, mutta joiden klikkailuun ei ole juuri nyt aikaa? Jos viet hiiren osoittimen videon esikatselukuvan päälle, näet oikeassa alareunassa kellotaulun kuvan. Sitä painamalla video menee pääsivun vasemman reunan valikkoon nimeltä Katso myöhemmin.



Toinen tapa taltioida videoita on kerätä niitä omiin soittolistoihin. Klikkaa mikä tahansa video auki, niin näet Tilaa-napin alla plussamerkin, jolla voit lisätä videon soittolistaasi. Myös soittolistat näkyvät YouTuben pääsivun vasemmassa valikossa Kirjasto-kohdan alla.



Historia Unohditko laittaa kiinnostavan videot soittolistallesi, tai jäikö mielenkiintoista sisältöä tarjoava kanava tilaamatta? Avaa Youtuben etusivu, ja valitse vasemmasta reunasta löytyvä Historia-osio. Täällä näet kaikki videot, jotka olet katsonut ollessasi kirjautuneena sen hetkiselle Google-tilillesi.



Historiasta tulee helposti pitkä kuin nälkävuosi, minkä takia on hyvä, että siellä on mahdollisuus etsiä videoita hakusanojen avulla.



Täällä voit myös poistaa joko yksittäisiä videoita tai koko katseluhistoriasi yksityisyytesi suojelemiseksi. Samaten voit keskeyttää historian tallentamisen. Katsellut videot myös vaikuttavat siihen, mitä videoita YouTube sinulle suosittelee, mikä voi aiheuttaa kiusallisia tilanteita muiden läsnäollessa.



Ekstravinkki kännykkään YouTuben mobiilisovellus osaa vähemmän tunnettuja kikkoja. Voit kaksoispainalluksella ruudun vasemmalle tai oikealle puolelle siirtää videota taaksepäin tai vastaavasti eteenpäin kymmenen sekuntia.



Yksi painallus reunoihin tuo esiin napit, joilla voi siirtyä edelliseen tai seuraavaan videoon.