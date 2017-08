Uusi Facebook-huijaus: Uskomaton iPhone-uutinen voi tulla kalliiksi

Digitoday

Facebookissa levitetään maksullisella mainospaikalla jälleen uutiselta näyttävää huijausta, jolla pyritään ilmeisesti houkuttelemaan uhrit tilausansaan. Tällä kertaa syöttinä eivät ole euron hintaiset Samsung-puhelimet, vaan iPhone 7- ja 8 -puhelimet.Todellisena tarkoituksena on saada kävijät niin sanottuun tilausansaan, eli sitoutumaan huomaamattaan 78 euroa kuukaudessa maksavaan palveluun.Facebookissa julkaistussa ilmoituksessa viitataan iPhone 8 -julkistukseen, ja otsikon ”Applen uskomatton julkistus...” alla väitetään Applen vahvistaneen aiheesta jotain tietoja.Linkki vie uutissivuston näköiselle verkkosivulle, jossa pääuutisena on eräästä suomalaisesta it-alan verkkolehdestä kopioitu uutinen iPhone 8:n mahdollisesta myöhästymisestä.Sivulla on useita muita vakuuttavan oloisia uutisotsikoita ja uutisia, jotka on kopioitu suoraan Ylen uutisten verkkosivustolta.IPhonea koskevasta pääotsikosta linkki vie uudelle sivulle, joka on väärennetty muistuttamaan tunnetun suomalaisen verkkolehden uutista. Huijausuutisen otsikkona on ”Miten suomalaiset voivat saada upouuden iPhone 7:n vain 1 eurolla”. Jutussa selitetään, että syynä on Applen kampanja, jolla yhtiö yrittäisi voittaa markkinaosuutta Android-puhelimilta.Jutussa puhelinta lupaillaan jokaiselle nopealle tilaajalle. Kiireen tuntua lisätään mainitsemalla, että tilaisuus loppuu saman päivän iltana. Tämä sivulla mainittu päivämäärä päivittyy automaattisesti aina sen päivän iltaan, jona lukija sivulla vierailee.Jutun lopussa on useita linkkejä uudelle sivulle, jossa puhelimen voi muka tilata. Sivulla on pääosassa otsikko ”Onneksi Olkoon! Saat iPhone 7”. Kävijää pyydetään vain valitsemaan väri ja ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa. Lisäksi mainitaan vielä suoritettava euron maksu.Tilaussivulla on kuitenkin muutamia pienemmällä kirjoitettuja tekstejä, joiden pitäisi soittaa hälytyskelloja.– PointWorld on jäsenmaksuun perustuva tuote, jonka voimassaolo jatkuu koeajan jälkeen normaaliin hintaan, jollei sitä peruuteta, kertoo pieni teksti sivun yläosassa.Mikä PointWorld? Kun näyttöä hieman kelaa alaspäin, saa näkyviinsä tummanharmaan sivupohjan, jossa asiaa on hieman selitetty. Sivulla kerrotaan muun muassa, ettei kilpailua ole järjestetty yhteistyössä Applen kanssa, mikä on ristiriidassa huijausuutisen kanssa.Mikä kilpailu? Tekstistä selviää, että kyseessä on tosiaan vain arvonta, josta on ehkä mahdollista voittaa iPhone 7. Varmaa kuitenkin on, että osallistujat sitoutuvat niin sanottuun Premium-jäsenyyteen verkkopalveluun, ”jossa voi ansaita ja käyttää pisteitä mihin tahansa”.Jäsenyydellä on hintansa.– Maksat 1€ 5 päivän Premium-jäsenyydestä. Tämä jälkeen tililtäsi veloitetaan 15 päivän Premium-jäsenyydestä (39€) mikäli Premium-jäsenyyttäsi ei ole irtisanottu ennen koeajan päättymistä.Euron hintaisen iPhone 7:n tilaaja sitoutuu siis maksamaan 78 euroa kuukaudessa, sai puhelinta tai ei.Sivu lupaa, että ”Premium-jäsenyyden voi aina peruuttaa”. Aiemmissa tapauksissa tilauksista eroon pääseminen on kuitenkin osoittautunut hankalaksi.Tilauksen lopettaminen ei yleensä ole onnistunut, koska laskuttajiin ei saada yhteyttä. Lisäksi laskutuksen voidaan ainakin periaatteessa väittää olevan laillista, koska ”tilaajalle” on periaatteessa kerrottu tilauksen ehdot, vaikkakin pienellä harmaalla tekstillä näytön reunan alapuolella.Viranomaisten mukaan varmin ja usein ainoa keino päästä eroon laskuttajista onkin peruuttaa laskuttajille annettu luottokortti ja hankkia uusi.