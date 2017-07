Normandian maihinnousun jälkilöylyt - peliarvostelussa Steel Division: Normandy '44

Digitoday

Saksan vuodesta 1940 jatkunut miehitys oli vaihtumassa liittoutuneiden tuomaan vapauteen, mutta se ei suinkaan tapahtunut hetkessä.Normandian maihinnousu on historian suurin mereltä tapahtunut invaasio, johon otti osaa yli 1,3 miljoonaa sotilasta. 7000 laivaa ja 10 000 lentokonetta tuki Ranskan rannikolle suoritettavaa maihinnousua, jota yritti pysäyttää vajaan 400 000 miehen vahvuiset saksalaisjoukot.Liittoutuneet pureutuivat kiinni rannikkoon, pääsivät maihin ja aloittivat etenemisen sisämaahan.Tämä kriittinen taistelun vaihe on innoittanut myös lukemattomia videopelejä. Normandian rantahietikoilla ja sisämaassa on taisteltu muun muassa peleissä Call of Duty, Medal of Honor, Brothers in Arms ja Battlefield 1942. Kenties onnistuneimman moninpelattavan tulkinnan maihinnousurantojen kauheudesta löytää PC:lle julkaistun Red Orchestra -räiskintäpelin modeista, oudoimman taas Conker's Bad Day -tasoloikasta.Jos mieli tekee ennemmin komentajan karttapöydän ääreen, niin valinnanvaraa löytyy sieltäkin. Sodan lopputulosta voi ratkoa taktisella ja strategisella tasolla vaikkapa peleissä Battles in Normandy, Company of Heroes, Codename Panzers, Close Combat ja RUSE. Viimeksi mainittu on Eugen Systemsin seitsemän vuoden takainen sotasimulaatio, minkä ansiosta Normandian pöheiköt eivät tule Steel Divisionissa ranskalaisstudiolle minään uutena asiana.Tuttuihin maisemiin ja taisteluihin palataan kuitenkin uusin eväin, sillä Eugen Systemsille Steel Division on uusi ja vahva alku. Studion on vakuuttanut aiemmin RUSEn lisäksi muun muassa Act of War- ja Wargame-sotapeleillään, mutta Steelissä nojatuolikenraaleille tarjotaan täysin uudenlaiset työkalut joukkojensa komentamiseen. Vaikka pelijärjestelmästä haistaakin tiettyjä tuttuja sävyjä, on armeijoiden reaaliaikainen komentaminen onnistuttu luomaan poikkeuksellisen helpoksi ja intuitiiviseksi, realismista ja taktisesta haastavuudesta tinkimättä.Steelin tapa tuoda karttapöydälle länsiliittoutuneiden ja Saksan sotavoimat ansaitseekin vahvaa suitsutusta. Pääpaino on pienten yksiköiden taistelulla ja niiden harkitsevalla johtamisella. Tulituki, vastustajan lamauttaminen, tykistöiskujen ja ilmatuen kutsuminen, huoltoreittien avoimena pitäminen, joukkojen huoltaminen ja hermonsa menettäneiden osastojen paimentaminen takaisin ruotuun tuo taistelujohtoon omaa syvempää uskottavuuttaan, jopa inhimillistä ulottuvuutta.Pidemmän linjan pelaajat muistanevat Close Combat -pelisarjan, jossa inhimillinen ulottuvuus huomioitiin ensimmäisen kerran kunnolla sotapeleissä. Steel Divisionia uskaltaakin kutsua eräällä tapaa onnistuneeksi Close Combatin modernisoinniksi, sillä molemmissa peleissä on samaa helpon pelattavuuden, uskottavan sotimisen ja syvän taktisen ulottuvuuden henkeä.Steel Division hyötyy varmasti myös julkaisunsa ajoituksesta, sillä kesän 1944 tapahtumat ovat nousseet taas tapetille. Myös Dunkirk-sotaelokuvan ensi-ilta antaa varmasti nostetta samoihin maisemiin sijoittuvalle sotapelille, vaikka tapahtumien välillä onkin eroa neljä vuotta. Dunkirkissä liittoutuneet tosin pakenevat mantereelta henkihieverissä, Normandissa he palaavat takaisin sitäkin väkevämmin.Lisää Steel Division: Normandy'44 -pelistä oheisella ISTV:n peliarvosteluvideolla.Steel Division: Normandy'44 on julkaistu PC:lle ja peli löytyy niin kauppojen hyllyiltä kuin digitaalisista latauskaupoista.