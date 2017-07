Digitoday

Dirt-sarja palaa upeasti Colin McRae Rallyn sorateille









Nyt tankki on kuitenkin tankattu menovedellä, sillä rallipelien mestarit ovat palanneet kotiin.Codemasters tunnetaan vuosikymmenten ajalta monista hienoista auto- ja rallipeleistään. Välillä vaihde on kuitenkin lyöty aivan väärälle pykälälle, ja reippaan porhaltamisen sijaan painopiste on ollut sekametelikisoissa ja turhassa temppuilussa, mikä ei ole lopulta kiinnostanut kovinkaan monia. Parin vuoden takainen Dirt Rally -peli kuitenkin muistutti firmaa siitä, että myös ehdalla ja tasokkaalla rallilla on yhä ystävänsä.Yllätyshitiksi noussut Dirt Rally herättikin ajopelien ystävät muistamaan, että ajettavaa löytyy stadionien ja asfalttiratojen toiselta puolen. Ralli ei ole ehkä formulaseksikästä, mutta silläkin on oma vankka fanikantansa, jota F1-vuosipäivitykset eivät voisi vähempää kiinnostaa.Rallyn myötä varsinainen Dirt-sarjakin siirtyi takaisin kohti historiallista perintöään. Colin McRae Rally nousi jo vuonna 1998 yhdeksi Codemastersin suurimmista hiteistä, mutta vuosien mittaan ajatus hajosi. Rallilegendan nimeä kantaneet pelit muuttuivat uudeksi Dirt-sarjaksi, jonka alkuperäiset rallijuuret tuntuivat peli peliltä kaukaisemmilta. Kilpa-ajamisen sijaan painopisteeseen tuntuivat nousevan oudot temppuilukisat ja yleisötapahtumat, eikä ihme, että myyntiluvut laskivat peli peliltä.Dirt 4:ssä nähdään kuitenkin onnistunut korjausliike. Pöly lentää taas reippaasti, vaihteet kirskahtelevat reippaasti ja kartanlukijaa on syytä kuunnella - rallipolut kutsuvat taas luokseen.Katso peliarvostelu oheiselta ISTV:n videolta!Dirt 4 on saatavissa PC:lle, PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle.