Selaimen siivoamiseen on muitakin syitä kuin noloilla sivuilla käynti – näin temppu tehdään

3.7. 7:00

Digivinkit Internet-selaimen välimuistin tyhjentäminen vaatii muutaman klikkauksen. Siitä voi olla muutakin iloa kuin jälkien peittäminen.

Jäikö nettiselaimesi yksityinen tila, eli epävirallisesti pornomoodi, unholaan ja kävit kiusallisilla sivuilla? Näin poistat tiedot ennen kuin joku muu tietokonettasi käyttävä näkee ne.



Google Chrome Chromessa klikkaa oikean yläkulman kolmea pystypistettä, ja valitse Historia-kohdasta vielä uudelleen Historia viereen avautuvasta valikosta. Tämä avaa Chromen historian uuteen selainvälilehteen. Valitse vasemmalta kohta Poista selaustiedot. Pääset poimimaan, mitä tietoja poistetaan, kuten selaushistoria, lataushistoria ja välimuistin kuvat ja tiedostot.



Mozilla Firefox Klikkaa oikean yläkulman kolmea vaakaviivaa ja seuraa polkua Sivuhistoria > Poista viimeaikaisia historiatietoja. Voit valita miltä aikaväliltä tiedot poistetaan ja vielä erikseen, mitä tietoja poistetaan. Jos kyse on yksityisyyden suojelusta, kiinnitä huomiota etenkin sivu- ja lataushistoriaan sekä väliaikaistiedostoihin.



Microsoft Edge Microsoftin Windows 10:n oletusselaimessa paina oikean yläkulman kolmea vaakapistettä ja valitse alhaalta Asetukset. Kohdassa Tyhjennä selaustiedot paina Valitse tyhjennettävät kohteet. Saat valikon, josta voit ruksia haluamasi tiedot poistettaviksi. Näitä ovat esimerkiksi selaushistoria, evästeet ja tallennetut sivustotiedot ja välimuistissa olevat tiedot ja tiedostot.



Muita syitä tyhjentää välimuisti Toinen syy tietojen tyhjentämiseen on selaimen ongelmien ratkominen. Joskus esimerkiksi huonosti toimivan verkkosivun saa korjattua selaimen tiedot tyhjentämällä ja puhtaalta pöydältä aloittaen.



Voit myös saada jonkin verran levytilaa takaisin. Nämä tiedot kaikista käytetyistä selaimista poistamalla voi hyvinkin saada lisää tilaa useita satoja megatavuja, ellei gigatavuja. Esimerkiksi allekirjoittaneen Chromessa on yksinään yli 600 megatavua välimuistin tietoja.



Tyhjennyksen varjopuoli Välimuistiin kerätyt tiedot auttavat lataamaan verkkosivuja nopeammin. Kun menet mille tahansa verkkosivulle ensi kertaa, selaimen pitää ladata kaikki sivun sisältö sen esittämistä varten. Seuraavalla kerralla näitä tietoja voidaan kuitenkin poimia suoraan tietokoneen muistista.



Tietojen poisto voi siis tilapäisesti hidastaa internetin käyttöä, kunnes olet käynyt läpi suosikkisivustosi. Mutta nykyaikaisilla yhteysnopeuksilla tämä tuskin on huomattava ongelma.