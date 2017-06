Digitoday

”Ei sittenkään sopinut minulle” – Tesla-pomo lähti alle puolen vuoden jälkeen

Turns out that Tesla isn't a good fit for me after all. I'm interested to hear about interesting roles for a seasoned engineering leader! — Chris Lattner (@clattner_llvm) June 21, 2017 https://twitter.com/clattner_llvm/status/877341760812232704