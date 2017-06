Digitoday

Muuta tämä Gmail-asetus: Saat viestisi erottumaan

10.6. 8:28

Digivinkit Naamasi tai mikä tahansa muu otos voi olla sinut muista erottava tavaramerkkisi Gmailissa.

Gmail-juttusarjamme seuraava vinkki kertoo, miten vaihdat vastaanottajalle näkyvän kuvan, joka näkyy sähköpostilaatikossa tai chat-luettelossa.



Käyttäessäsi tietokonetta paina hammasratasta Gmailin oikeasta yläkulmasta ja valitse Asetukset. Heti tämän näkymän Yleiset-osiossa on alempana kohta Oma kuva. Siitä pääset valitsemaan kuvatiedoston tietokoneeltasi. Voit myös rajata kuvaa ja valita näytettävän osan. Paina lopuksi Ota muutokset käyttöön.



Android-puhelimessa ja iPhonessa siirry puhelimen selaimella osoitteeseen aboutme.google.com, paina profiilitunnuksesi vieressä Muokkaa (kynäkuvake), ja napauta tunnuksen päälle ilmaantuvaa kameran symbolia. Sitten valitse tai lataa haluamasi kuva ja tarvittaessa rajaa sen. Valitse Valmis kuvan ottamiseksi käyttöön.



Kaikkien ei tarvitse nähdä kuvaa Valittua kuvaa käytetään vastedes kaikissa Googlen tuotteissa ja palveluissa, joissa julkinen kuvasi on esillä. Voit kuitenkin rajata, missä yhteyksissä kuvasi näkyy Gmailissa.



Avaa Gmail tietokoneella, ja paina oikean yläkulman hammasratasta. Valitse Asetukset > Oma kuva, josta löydät näkyvyysasetuksen.



Googlen mukaan vaihtoehto Näkyy kaikille "tarkoittaa, että kuka tahansa, jolle lähetät sähköpostia tai joka lähettää sinulle sähköpostia, voi nähdä kuvasi".



Toinen vaihtoehto on Näkyy vain henkilöille, joille voin lähettää viestejä chatissa. Silloin kuvasi näkyy vain niille, joille olet myöntänyt oikeuden lähettää sinulle viestejä chatissa tai nähdä, milloin olet online-tilassa.