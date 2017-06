Digitoday

Etkö nuori vastaa puhelimeen? Syy voi olla tässä

9.6. 10:25

Puhelimen käyttö Nuorten ja aikuisten puhelinten käyttö poikkeaa merkittävästi toisistaan, selviää teleoperaattorin selvityksestä.

Teleoperaattori DNA on julkaissut lukuja selvityksestään suomalaisten sosiaalisen median ja puhelimen käytöstä.



Selvityksen mukaan puhelinta käytetään enemmän ja monipuolisemmin kuin koskaan. Samalla nuorten ja vanhempien ihmisten digitaaliset elämäntavat eroavat yhä enemmän toisistaan.



Vaikka nuoret käyttävät puhelinta paljon, heitä voi olla aiempaa vaikeampaa tavoittaa puhelimitse. Tämä johtuu siitä, että noin kaksi kolmannesta 15–24-vuotiaista pitää päivisinkin puhelinta äänettömänä tai värinätilassa.



– Ei siis ihme, että teinille soitettuun puheluun ei välttämättä ihan heti vastata, DNA toteaa tiedotteessaan.



Kaikista suomalaisista noin kolmannes pitää puhelimien hiljaisena päiväsaikaankin. Öisin puhelimen vaientaa puolet kaikista suomalaisista ja kaksi kolmasosaa yli 65-vuotiaista.



Selvityksessä kävi myös ilmi, että Snapchat on noussut nopeasti 15–24-vuotiaiden suosioon. Palvelua käyttää ikäryhmässä kaksi kolmesta. Snapchatiakin suositumpia sosiaalisien median kanavia Suomessa ovat Instagram, WhatsApp, Facebook sekä Youtube.



Koko Suomen väestöä tarkasteltaessa Facebookia käyttää 82 prosenttia ihmisistä. Viime vuonna vastaava luku oli 74 prosenttia. Suurin on Youtube, jota käyttää yhdeksän kymmenestä suomalaisesta.



Tutkimukseen vastasi 1005 suomalaista toukokuussa 2017.