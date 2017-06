Digitoday

Tiesitkö: Näin voit seurata Facebook-keskustelua muiden huomaamatta

8.6. 8:13

Facebook Facebook-keskustelua ei ole pakko kommentoida, jotta siitä saisi ilmoitukset.

Facebookissa on varsin yleistä, että moni kommentoi Facebook-keskustelua saadakseen päivityksiä keskustelun edetessä. Tätä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, sillä kiinnostavan keskustelun voi merkata lähettämään ilmoituksia uusista kommenteista.



Sekä Facebookin mobiili- että tietokoneversiossa tämä tapahtuu klikkaamalla alkuperäisen päivityksen oikeassa yläreunassa olevaa pientä nuolisymbolia. Avautuvaa valikkoa alaspäin pyyhkäisemällä löytyy vaihtoehto ”Ota käyttöön tätä julkaisua koskevat ilmoitukset”.



Valitse tämä. Nyt saat ilmoituksen aina, kun keskusteluun tulee uusia kommentteja. Lisäksi kukaan keskusteluun osallistuvista ei tiedä sinun seuraavan keskustelua.



Ilmoitusten pyytäminen valikosta käsin on myös kertakommentointia luotettavampi tapa saada ilmoituksia keskustelusta. Kokemus on osoittanut, että Facebook lakkaa jossain vaiheessa antamasta ilmoituksia kertakommentoijalle, vaikka keskustelu jatkuisikin.